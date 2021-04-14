«Грачи» прилетели: жители Коми любуются на залётный секонд-хенд, повисший на деревьях

Дом на улице Щипачкина, 7 в г. Печоре. Фото: из печорского сообщества

Жители двух городов, Печоры и Сыктывкара, возмущены выброшенными с окон домов вещами: одежда болтается на ветвях деревьев и валяется под балконом.

– Ну что, срач за собой убрали или дворники должны? – задаётся вопросом Роксана Крипп (Лексика сохранена. - Ред.).

В Печоре очевидцы страстей нашлись быстро:

– Это на Щипачкина 7, сама вчера видела, как вещи летели, – поясняет Людмила Ярославна.

Фото: из печорского сообщества

Весна – пора любви! Комментаторы рассказали, что в квартире, откуда были выброшены вещи, развязалась любовная драма.

А в Сыктывкаре коммунальные службы просто не успевают убирать вещи у дома на Димитрова 12.

Дом в Сыктывкаре на Димитрова, 12. Фото: Нина Юшкова

К сожалению, одежда вылетает с квартиры практически ежедневно: женщина, проживающая одна в квартире, так избавляется от лишнего хлама, ей прощается в связи с её заболеванием. Соседи рассказывают, что в её квартире есть целая комната, где собран хлам.

Дом в Сыктывкаре на Димитрова, 12. Фото: Нина Юшкова

Вот, такова история прилетевших «грачей» Республики Коми. А где ещё вы замечали подобные картины? Делитесь с редакцией «КП-Коми»: 8922-587-11-12.

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