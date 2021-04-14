На OZON и Wildberries появились SIM-карты МегаФона

SIM-карты с саморегистрацией появились во время пандемии

Жители Республики Коми теперь могут заказать SIM-карту МегаФона в крупнейших интернет-магазинах. Активировать ее клиент может сам за 5-10 минут. Для этого нужно зайти на сайт Госуслуг или в мобильное приложение оператора, выбрать тариф, сфотографировать нужные страницы паспорта, сделать селфи и ввести адрес регистрации. Приложение с помощью биометрических методов аутентификации распознает лицо нового абонента и подтвердит подлинность документа.

«В Республике Коми насчитывается свыше 150 пунктов, где можно приобрести наши SIM-карты с саморегистрацией. В продуктовых магазинах у дома, сервисах по ремонту телефонов и бытовой техники, а также в крупных торговых сетях. Теперь этот список пополнился популярными онлайн-гипермаркетами, где покупатели могут заказать товары из разных категорий и добавить к ним телеком-продукты», - рассказал директор МегаФона в Коми Александр Канев.

SIM-карты с саморегистрацией появились во время пандемии. Для безопасности абонентов МегаФон предложил подключать услуги связи без посещения салона. Со временем такой способ полюбился жителям Коми, и они стали все чаще приобретать их в пунктах продаж у дома, а также в торговой сети фирменных магазинов СЛВЗ и МАТÖ.

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