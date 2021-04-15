Жителей сыктывкарской Орбиты взбудоражила куница

Фото: Мария Дружинина

Сыктывкар – город леса! В очередной раз погулять по столице Коми решил лесной обитатель, в этот раз – куница!

Сообщение появилось в местной волонтерской группе приюта «Друг». Автор фото Евгения Шахова выложила пост в сообществе.

– SOS: Дорогие друзья, в Орбите по адресу Малышева, 2 на огромной черемухе сидит хорёк уже несколько часов. Заводчики! Ну, как же так!!! – обратилась к подписчикам Евгения.

Куница в Сыктывкаре.

Пояснительная бригада соцсетей сразу же подоспела на помощь: все люди в комментариях твердили, что это вовсе не хорёк, а куница.

– Маловероятно, что это хорёк. Домашние хорьки достаточно трусливы, чтобы залезать на деревья, даже в момент опасности. Они скорее нырнут в подвал дома. По окрасу похоже реально на куницу. Сама слезет. Даже если это хорёк уникального окраса, фиг его кто снимет с дерева, хуже кошек... У самой были хорьки, один сбегал, был опыт возвращения в семью (Орфография, пунктуация автора сохранены. – Ред.), - написала Ксения Соколова.

Лесные гости в Сыктывкаре не редкость. «КП-Коми» уже сообщала, что в местечке Тентюки хозяйничал серый, разорвавший собаку.

А в начале декабря сотрудники дома культуры поселка Трёхозёрка в Коми спасли маленького хищника кидаса.

Также рассказывали очевидцы, что недалеко в п. Седкыркещ обитала лиса - к ней уже все привыкли, она периодически скитается по посёлку как бездомный пес.

Охотник с многолетним стажем Андрей Бажуков прокомментировал появление куницы в черте города.

– Куница – гипердинамичное животное: она быстро передвигается, её день отличается активностью. Как и все хищники, она посвящает много времени охоте. Скорее всего, ночью она пыталась перейти на другой лесной участок, задержалась в городской среде. Как стемнеет, хищница продолжит своё передвижение и охоту.

Она обладает тонким обонянием, хорошим слухом, отлично развита моторика конечностей. Это животное умеет плавать, но делает это редко, ей комфортно передвигаться на лапах – хищница может похвастаться прыжками до 4 метров в высоту.

Эти хищники могут издавать следующие звуки: рычать или отрывисто лаять как собака, мяукать как кошка и даже подвывать. Не стоит обманываться её милым видом и пытаться схватить – она хищница, себя в обиду точно не даст! Убить свою добычу может моментально, сделав глубокий укус в затылок.

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