В южных районах Коми ожидается до плюс 20 градусов

Фото: Марина Залесская

Погода 14 апреля будет довольно сильно отличаться в разных районах Коми.

В южных районах ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура ночью +3...+8, днем +16...+21°С.

В северных и центральных районах: облачно с прояснениями. Ночью местами выпадут небольшие осадки, днем - небольшие, на крайнем северо-востоке – умеренные осадки (дождь, мокрый снег).

Ветер юго-западный, 8-13 м/с, на крайнем северо-востоке во второй половине дня порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 0...+5, днем +9...+14, местами в центральных районах +14...+19, на крайнем северо-востоке ночью -3...-8, днем +2...+7°С.

В Сыктывкаре 14 апреля будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Температура ночью +4...+6, днем +18...+20°С., сообщает Коми ЦГМС.

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