Ранний ледоход обещают синоптики в Коми

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Начало ледохода на реках Коми в 2021 году ожидается раньше обычных средних многолетних сроков на 6-10 дней, сообщает Коми ЦГМС.

В начале этой недели уже стартовали южные Летка и Луза. В выходные ожидается ледоход на всем протяжении Вычегды и Сысолы. Остальные реки вскроются 25 – 30 апреля. В последнюю очередь, уже после 5 мая, ледоход начнется на Печоре в районе Усть-Уса – Ермицы.

При вскрытии сохраняется вероятность образования заторов льда на традиционных участках рек Печорского бассейна.

Максимальные уровни воды весеннего половодья ожидаются на отметках на 10-45 см ниже нормы.

В случае образования заторов льда, интенсивного потепления, значительных осадков в период формирования половодья, максимальные уровни могут превысить норму на всей территории на 20-160 см.

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