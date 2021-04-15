В Сыктывкаре наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей

В Сыктывкаре меньше одного процента школьников и воспитанников детсадов болеют covid-19
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В Сыктывкаре сохраняется высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом среди учащихся образовательных учреждений и дошкольников. Так, из 32 528 школьников подхватили инфекцию 1 122 человека, то есть 3,5%.
Среди маленьких детей этот показатель в два раза выше. В Сыктывкаре всего 19 779 воспитанников детских садов, из них ОРВИ и гриппом заболели 1 518, что в процентном соотношении равно 7,67%.
Из педагогического состава в школах болеют 33 человека, в садиках - 71 человек.
Что касается коронавируса, то случаи заражения им единичны. Так, в городских школах было зарегистрировано восемь случаев инфицирования среди детей и пять случаев среди дошколят. Отмечается, что ни один учитель не болеет covid-19 на данный момент. Зараженных воспитателей садиков всего четыре человека.
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