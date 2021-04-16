В Коми жертвами COVID-19 стали 857 человек

В Коми число выздоровлений после коронавируса увеличилось на 57 случаев Фото: Архив "КП"

В Коми сокращается не только ежедневное количество выявляемых фактов заражения коронавирусом, но и число активных ковид-больных.

По информации оперативного штаба республики, в регионе за сутки зарегистрировано 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией, а с начала пандемии – 42 630 фактов.

Выписано за сутки в республике 57 пациентов, переболевших коронавирусом. За весь период пандемии излечились 41 448 человек.

Также сообщается, что за минувшие сутки было зарегистрировано шесть фактов смерти от коронавируса. Всего в Башкирии за время пандемии погибли 857 пациентов.

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