Грантовый конкурс ЛУКОЙЛа: инструкция по применению

Мечта рядом! Фото: Лукойл-Коми.

Обустроить детскую площадку на пустыре возле дома, приобрести необходимую экипировку для спортивной секции, оснастить или даже создать местный музей… Так много идей могут предложить жители наших городов и поселков, ведь никто лучше них не знает, что именно необходимо для создания комфортных условий для жизни в родном краю.

Однако не все нужные и полезные инициативы находят свое воплощение – пугают трудоемкость и финансовые затраты на их реализацию. На решение этой проблемы как раз и направлен ежегодный Конкурс социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном округе. С 2005 года, с первого Конкурса, поддержку нефтяников получили более 400 проектов, авторы некоторых из них отмечались грантами не единожды.

Поэтому для реализации яркой идеи и раскрытия талантов не может быть преград. Принять участие в грантовом конкурсе ЛУКОЙЛа могут некоммерческие негосударственные организации, общественные объединения, государственные, муниципальные бюджетные и автономные организации, органы местного самоуправления. Как раз сейчас идет прием заявок на участие в текущем, уже 17-м Конкурсе социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ». Возможно, для исполнения чей-то давней мечты с его помощью остался всего один шаг?

Вот инструкция, с помощью которой легко подготовить заявку на участие!

Лукойл: инструкция. Фото: Лукойл-Коми.

Победителей текущего Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» объявят уже в мае. Грантовые средства победителям перечислят в течение месяца. Проекты, реализованные быстрее и эффективнее остальных, с максимальной пользой для земляков, могут быть отмечены еще одной наградой Конкурса – Рубиновой Лисой.

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