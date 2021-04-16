Юная уроженка Коми снялась в сериале про супергероев киновселенной Marvel

Девочка уже получает приглашения на съёмки. Фото: из семейного архива Яны Колеговой

Уроженка Республики Коми Марта Пьянкова снялась в сериале про супергероев Marvel. Девочке всего 12 лет, сейчас она ученица 6 класса в школе при посольстве России в Чехии. Как ребёнку удалось в столь юном возрасте стать юной звёздочкой, "Комсомолке" рассказала её мама Яна Колегова.

— Доча нам еще с малых лет устраивала домашние концерты: танцевала, пела… В детском саду всегда знала слова всех персонажей в театральной постановке, и если какой-то ребенок заболевал, Марта подменяла его. Была для воспитателей настоящей палочкой выручалочкой, — рассказала Яна Колегова.

В Чехию семья Марты переехала 9 лет назад. Мама девочки уже три года помогает студентам из Республики Коми поступить в чешские ВУЗы – она основатель образовательного проекта Gotoprague. Языковые способности своей мамы передались и юной актрисе, к двенадцати годам она свободно владеет тремя языками: русским, английским и чешским.

Недавно Марта прошла пробы и сыграла в сериале «Сокол и Зимний Солдат» кинематографической вселенной Marvel. Девочка очень быстро влилась в съемочный процесс, её окружала команда профессионалов, которая всегда была готова помочь и поддержать в трудную минуту.

— Тяжелее всего доче далась сцена похорон (4 серия сериала). Актёры были одеты по-летнему — в кедах и ветровках, но в этот день на улице было очень холодно. Съёмка затянулась на целый день. Марта уже собралась уехать домой, уже не были нужны ни слава, ни гонорары. Очень сильно замерзла. Спасибо координатору, она выдала Марте карбоновые пакетики, которые заложили в обувь и карманы, с помощью их девочка согрелась, — рассказывает Яна Колегова.

Сразу после съёмок для Marvel Марте предложили сняться в норвежском фильме, который снимался в Чехии, но так как на этот момент семья была в России, от участия пришлось отказаться.

— Сниматься ей очень понравилось, также её привлёк момент личной финансовой независимости – на заработанные деньги Марта воплотила в жизнь свою мечту и купила себе померанского шпица. Кстати, собачка тоже родом из нашей родной северной республики, из Сыктывкара, — рассказала мама девочки.

Маленький питомец Кими. Фото: из семейного архива Яны Колеговой

Марта дала собачке кличку Кими. Назвать питомца японским именем девочку вдохновила любовь к аниме.

По словам мамы, у девочки пытливый ум и отличная память. Творческое хобби никак не влияет на успеваемость девочки в школе, даже, наоборот, она всегда стремится познавать всё новое, сферы увлечений у ребёнка различные.

— Марта всегда всем интересуется и всегда легка на подъём. Сейчас мы с дочей и моими студентами участвуем в международном конкурсе, посвящённому 60-летию полёта человека в космос — оформляем Гагаринский платок мира, который будет представлен на выставке в Москве. Платок победитель полетит на МКС, — сказала мама актрисы.

После окончания школы Марта планирует получить творческую специальность.

— Не знаю пока, будет это актерское отделение, режиссура или же ещё что-нибудь в этом духе. В Праге выбор с творческими ВУЗами достаточно большой. На сегодняшний день в приоритете у нас Пражская академия искусств, а будет это факультет кино и телевидения или театральный факультет, покажет время, — подытожила собеседница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гран-при конкурса «Поющее детство» завоевала восьмиклассница Гимназии искусств при главе Коми

В творческом состязании приняли участие 505 ребят (подробности)