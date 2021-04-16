Ледяной покров на реках Коми разрушается

Фото: Александр Попов

Несмотря на ненастную погоду на большей части территории Коми, весна берет свое.

Процесс разрушения ледяного покрова на реках республики продолжается. В уровенном режиме наблюдаются подъемы интенсивностью 6-45 см за сутки.

16 апреля в Коми будет переменная облачность. Местами ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывами 15-17 м/с.

Температура ночью 0...-5, при прояснении -8...-13, днем в южных районах +6...+11, в северных -1...+4, на крайнем северо-востоке ночью -14...-19, днем -1...-6°С.

В Сыктывкару 16 апреля ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Температура ночью -2...-4, днем +9...+11°С., сообщает Коми ЦГМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, какая погода будет в апреле в Коми (подробности)

Жителям Коми синоптики пообещали теплый апрель и жаркое лето (подробности)