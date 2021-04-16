У жителей Коми выросли шансы вернуть деньги за пропавшие путевки

Правительство РФ внесло изменения в правила возврата туристам денег из фонда персональной ответственности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство РФ решило поддержать туроператоров, которым приходится возвращать деньги за неиспользованные из-за коронавируса путевки. Но при этом у туристов увеличиваются шансы вернуть деньги.

Правительство внесло изменения в правила возврата туристам денег из фонда персональной ответственности. Решение поддержит участников отрасли и поможет продолжить выполнять обязательства перед туристами, туры которых были отменены из-за коронавируса, сообщают на сайте кабмина.

«Комсомольская правда – Коми» искренне желает вам удачи в решении всех проблем. Тем более, что примеров хватает. Вот только один из них: сыктывкарка отсудила деньги за неиспользованную путевку, она не могла полететь в Турцию из-за пандемии.

Цитата из распоряжения Правительства РФ от 15 апреля 2021 года: «Возвратить туристам и (или) иным заказчикам уплаченные ими за туристский продукт в сфере выездного туризма денежные суммы по договорам о реализации этого туристского продукта, заключенным по 31 марта 2020 г. включительно, из средств фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма на основании уведомления о возврате указанных денежных сумм, представленного туроператором, осуществляющим деятельность в сфере выездного туризма, в объединение туроператоров в сфере выездного туризма».

Цитата из постановления Правительства РФ от 15 апреля 2021 года: «Отказ в удовлетворении требований о возврате по основаниям, предусмотренным пунктом 8 настоящих Правил, не является препятствием для повторного обращения в объединение после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей Коми снова приглашают путешествовать с кешбэком по России

Стали известны подробности о третьем этапе госпрограммы