В Коми тушили лесной пожар

Фото: МЧС по Коми

Подразделения МЧС по Коми провели отработку действий по ликвидации условных природных пожаров. Одной из площадок учений стал Корткеросский район.

По легенде, на территории Корткеросского участкового лесничества возник пожар. Из-за сильного ветра огонь стал стремительно распространяться, возникла угроза близлежащим жилым домам и людям, проживающим в них.

Фото: МЧС по Коми

В борьбу с лесным пожаром вступили пожарно-спасательные подразделения, сотрудники Коми лесопожарного центра, лесничества и пожарные добровольцы. Также в учениях были задействованы специалисты правоохранительных органов и скорой медицинской помощи.

Фото: МЧС по Коми

Участникам необходимо было действовать крайне быстро, на кону могли быть человеческие жизни. В ходе боевого развертывания огнеборцы подали для тушения лафетный ствол, а также создали водяную завесу, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пламени.

Фото: МЧС по Коми

Специалисты лесопожарной охраны приступили к локализации условного пожара, вооружившись пожарным инвентарём - ранцевыми лесными огнетушителями и лопатами. Для того, чтобы отрезать путь огню, была применена и инженерная техника. За развитием обстановки специалисты МЧС следили при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Фото: МЧС по Коми

Во время учений особое внимание было уделено вопросам эвакуации людей, сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

Фото: МЧС по Коми

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре 10-летний мальчик устроил крупный пожар (подробности)