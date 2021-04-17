За сутки от коронавируса в Коми умерли 4 человека

Число смертей стало расти. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 17 апреля в России 9 321 подтвержденный случай COVID-19, а в Коми - 59 новых случаев.

Всего в республике сейчас 42 689 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончался от инфекции всего на данный момент 861 пациент, 4 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 41 503 человека (55 пациентов выздоровели за сутки).

"На протяжении месяца цифры ежедневно регистрируемых случаев заболевания, несмотря на наращивание темпов вакцинации, находятся примерно на одном уровне, и это говорит о том, что ситуация еще недостаточно стабильная. И если сейчас мы начнем игнорировать рекомендованные еще более года назад меры предосторожности, то дальнейшего снижения заболеваемости придется ждать дольше, так как еще очень большая прослойка людей, не имеющих защитных антител от коронавируса", - сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная..

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые ограничения введены 15 апреля в Коми указом о режиме повышенной готовности (подробности)