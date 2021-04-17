Правительство Коми отчиталось о личных доходах за 2020 год

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Члены правительства Республики Коми в соответствии с законом отчитались о доходах за 2020 год.

И.о. министра здравоохранения Коми Борис Александров заработал 2 млн 991 тыс. рублей. В его собственности пять земельных участков, два жилых дома, а также автомобиль Toyota Land Cruiser Prado J150.

Министр строительства и ЖКХ Коми Игорь Кузьмичев задекларировал 3 млн 634,1 тыс. рублей. В собственности квартира площадью около 38 кв. м и автомобиль Audi A5.

Министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова заработала 3 млн 32,5 тыс. рублей. В совместном владении квартира площадью 68 кв. м.

Доход министра национальной политики Коми, бывшего руководителя администрации Сысольского района Романа Носкова составил 3 млн 446,4 тыс. рублей, в том числе 877 тыс. он получил от продажи транспортных средств. В его собственности три земельных участка, жилой дом, квартира и Volvo XC70.

Председатель комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бурцев заработал в 3 млн 52 тыс. рублей. В собственности треть квартиры площадью 69,4 кв.м., 1/2 квартиры площадью 32,7 кв.м., а также гараж. Также есть автомобиль — Honda CRV.

Министр экономического развития и промышленности Коми Эльмира Ахмеева заработала в прошлом году всего 893,8 тыс. рублей. Она владеет квартирой площадью почти 36 кв.м. и автомобилем Mercedes-Benz G500.

Министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов в 2020-м заработал 3 млн 149 тыс. рублей. В собственности две квартиры площадью 43,5 и 22,6 кв.м.

Доход министра физической культуры и спорта Виталий Савилов составил 2 млн 829 тыс. рублей. В собственности квартира площадью 64 кв.м и автомобиль Kia Optima.

Министр юстиции Коми Алексей Осташова заработал 3 млн 70 тыс. рублей. В его собственности квартира площадью 69,3 кв.м и Volkswagen Tiguan.

Председатель комитета имущественных и земельных отношений Александр Сажин отчитался о 2 млн 270 тыс. рублях. В собственности квартира площадью 34 кв.м и два автомобиля Renault Duster и Suzuki SX4.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Коми Светлана Алябьева заработала 2 млн 247 тыс. рублей, в собственности две квартиры.

Руководитель службы строительного, жилищного и технического надзора (контроля) Роман Шашев заработал 2 млн 664 тыс. рублей. В собственности 1/2 земельного участка площадью 804 кв.м и 1/2 квартиры площадью 81,4 кв.м. Водит Р.Шашев Sang Yong Kyron.

И.о. председателя комитета по тарифам Анна Тюрнина задекларировала доход в размере 1 млн 860 тыс. рублей. В ее собственности земельный участок площадью 1 600 кв.м, жилой дом и квартира площадью 118 кв.м. Также есть автомобиль — Hyundai Santa Fe.

Представитель республики на Северо-Западе Валерий Козлов заработал в 2020 году 2 млн 853 тыс. рублей. В его собственности 2/5 квартиры площадью 96 кв.м и автомобиль Mercedes-Benz GLC 220 D 4Matic.

Председатель комитета по закупкам Дмитрий Черницын заработал 2 млн 464,1 тыс. рублей. Он владеет земельным участком площадью около 12 соток.

Не опубликовали сведения о доходах министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Алексей Кузнецов, министр труда, занятости и социальной защиты Коми Екатерина Грибкова, а также начальник управления по охране объектов культурного наследия Марина Андреева. В Минфине республики руководитель еще не назначен, сообщает «Комиинформ».

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