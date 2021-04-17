Вакцинацию от COVID-19 в Коми прошли более 46 тысяч человек

Вакцинация проводится в 23 медицинских организациях Республики Коми. Фото: Иван МАКЕЕВ

На заседании республиканского оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19 озвучили данные по вакцинации на 16 апреля.

Всего в Коми против новой коронавирусной инфекции привиты 46 095 человек. Завершили вакцинацию (введены I и II компоненты) – 29 011 человек. Из числа лиц 60 лет и старше вакцинировано 19 685 человек.

В Республику Коми поступила вакцина «ГАМ-КОВИД-ВАК» в количестве 82 842 дозы, а также 16 700 доз вакцины «ЭпиВакКорона».

Вакцинация проводится в 23 медицинских организациях Республики Коми. Во всех муниципальных образованиях организована работа по подвозу жителей из труднодоступных и удалённых населённых пунктов. Работают 25 мобильных пунктов вакцинации, организованы 109 прививочных бригад.

Записаться на вакцинацию можно через Единый портал государственных услуг и функций – Госуслуги (www.gosuslugi.ru), через контакт-центр Минздрава республики по бесплатному номеру 8-800-550-0000 и по телефонам поликлиник городов и районов, напоминает пресс-служба главы Коми.

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