В Коми 19 апреля начнется вакцинация населения северных районов республики

Проект реализуется совместно с Северной железной дорогой Фото: архив "КП"

В Коми с 19 апреля начнет работу специальный поезд с вагоном для вакцинации населения от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РК.

Первым пунктом в маршруте значится Сосногорский район. Работники РЖД и жители близлежащих поселков будут привиты против коронавирусной инфекции COVID-19.

После Сосногорского района спецпоезд проследует по Печорскому району, крайней северной точкой станет станция Елецкая.

Население, проживающее на железнодорожных станциях Ираёль, Каджером, Кожва, Сивомаскинский и Елецкая, а также в близлежащих населенных пунктах, будет привито мобильными бригадами вакцинации (функционируют по маршруту следования спецпоезда).

В состав прививочных бригад войдут медицинские работники лечебных учреждений, находящихся по маршруту следования спецпоезда.Это ГБУЗ РК «Сосногорская ЦРБ», ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ», ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи».

На станции Ираёль вакцинация будет проводиться 19 апреля. 20 апреля спецпоезд будет работать на станциях Каджером и Кожва Печорского района.

На железнодорожной станции Сивомаскинская – 21 апреля, на станции Елецкой – 22 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми раскрыли свежие данные по вакцинации от COVID-19 (подробности)