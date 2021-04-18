В Коми последние звонки и выпускные пройдут в привычном формате

Последние звонки и выпускные в Коми пройдут в очном формате Фото: Архив "КП"

В Коми, несмотря на пандемию коронавируса, выпускные и последние звонки пройдут в очном режиме. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба. Позицию властей он объяснил жителям региона в социальных сетях.

По словам главы, решение провести праздники в привычном формате было непростым, однако ограничения все-таки будут.

- Долго дискутировали и приняли решение – в этом году последние звонки и выпускные в школах и детских садах можно будет провести в очном формате, но изолированно для каждой группы и класса с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. В праздничных мероприятиях смогут принять участие и родители, - написал Уйба.

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