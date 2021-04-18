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Здоровье18 апреля 2021 11:10

В Коми число смертей от коронавируса достигло отметки в 864 летальных исхода

Заболело за сутки столько же, сколько и выздоровело
Источник:kp.ru
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В Коми увеличилось число зараженных коронавирусом

В Коми увеличилось число зараженных коронавирусом

Фото: Архив "КП"

В Коми число ежедневых выявляемых случаев коронавируса снижается. По данным оперштаба России на 18 апреля, в Коми за последние сутки зафиксировано 57 фактов Covid-19.

На данный момент, учитывая последние данные, в республике в общей сложности было зарегистрировано 42 746 случаев инфицирования. Оперштаб сообщает, что 41 560 человек уже выписались по выздоровлению, в том числе 57 - за последние сутки.

За прошедшие сутки также было зарегистрировано три случая смерти от коронавируса. Всего за период пандемии в Коми от Covid-19 скончались 864 пациента.

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