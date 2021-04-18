В Коми число смертей от коронавируса достигло отметки в 864 летальных исхода

В Коми увеличилось число зараженных коронавирусом
Фото: Архив "КП"
В Коми число ежедневых выявляемых случаев коронавируса снижается. По данным оперштаба России на 18 апреля, в Коми за последние сутки зафиксировано 57 фактов Covid-19.
На данный момент, учитывая последние данные, в республике в общей сложности было зарегистрировано 42 746 случаев инфицирования. Оперштаб сообщает, что 41 560 человек уже выписались по выздоровлению, в том числе 57 - за последние сутки.
За прошедшие сутки также было зарегистрировано три случая смерти от коронавируса. Всего за период пандемии в Коми от Covid-19 скончались 864 пациента.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Коми школам поставили условия для проведения выпускного
Власти пошли навстречу школьникам и родителям (подробности)