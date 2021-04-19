У весны в Коми испортился характер под влиянием арктического антициклона

Фото: Сергей Фомин

Под влиянием арктического антициклона неделя в Коми начнётся с прохладной погоды. Через крайние северо-восточные районы переместится северо-атлантический циклон, который принесёт в Воркутинский район снег, метель и порывистый ветер.

На крайнем северо-востоке Республики Коми 19 апреля будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем снег, мокрый снег. Ветер ночью северо-западный, западный 5-10 м/с, днем – юго-западный, 9-14 м/с, порывами 15-20 м/с. Температура ночью -14...-19, днем -3...+2.

На большей части территории Коми 19 апреля будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северной четверти с переходом на юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью -3...-8, местами -10...-15, днем +4...+9°С.

В Сыктывкаре 19 апреля ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на зппадный, 3-8 м/с. Температура ночью -5...-7, днем +7...+9°С., сообщает Коми ЦГМС.

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