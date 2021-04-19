Капризы весны: на неделе в Коми погода поменяется не раз

Котик очень ждёт весны. Фото: Татьяна Мотыль.

Под влиянием арктического антициклона неделя в Коми начнётся с прохладной погоды без осадков. На основной территории ожидается ночью -3...-8С, днём +5...+10С.

А вот через крайние северо-восточные районы переместится северо-атлантический циклон, который принесёт в Воркутинский район снег, метель и порывистый ветер. Ночью здесь -15...-20С, днём около 0С. Начиная со вторника в атмосфере вновь произойдёт перестройка воздушных потоков, и в наш регион начнёт поступать тёплый воздух с юга России.

К середине недели дневной прогрев увеличится до +12...+17С, на крайнем северо-востоке до +5С.

При этом усилится южный ветер местами при порывах до 15-18м/с. Пройдут кратковременные дожди. По расчётам, тёплая погода удержится до конца недели, сообщает Коми ЦГМС.

Напомним, начало ледохода на реках Коми в 2021 году ожидается раньше обычных средних многолетних сроков на 6-10 дней, сообщает Коми ЦГМС.

На прошлой неделе уже стартовали южные Летка и Луза. В минувшие выходные начался ледоход на всем протяжении Вычегды и Сысолы. Остальные реки вскроются 25 – 30 апреля. В последнюю очередь, уже после 5 мая, ледоход начнется на Печоре в районе Усть-Уса – Ермицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, какая погода будет в апреле в Коми (подробности)

Жителям Коми синоптики пообещали теплый апрель и жаркое лето (подробности)