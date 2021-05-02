«Не притворяйся»: молодая девушка из Воркуты борется с тяжелой болезнью в вымирающем городе

Фото: скриншот видео «Самый брошенный город / Воркута»

Айгуль живет в Заполярье – в маленьком поселке Воргашоре. У девушки серьезное заболевание, ее мучает непрекращающийся тремор, она не может ходить и прикована к инвалидному креслу. Когда-то она работала в быстро вымирающем городе фельдшером, пока не произошел ужасный несчастный случай. Айгуль закрывала окно, и створка упала прямо на нее. О непростой жизни жительницы Коми рассказал популярный блогер Антон Лядов, ведущий канала «The Люди». Число его подписчиков уже давно перевалило за 3 млн человек.

- Я падаю и ударяюсь головой об комод. Фрамуга (верхняя створка окна, - прим.ред.) падает прямо на меня. У меня была будто мимолетная потеря сознания, знаете, - вспоминает события того дня девушка.

Тогда бывшего медика заставили написать объяснительную и потребовали написать, что никакое окно на нее на падало. «Ну, как-то само», - заявило руководство.

После удара головой у нее начались сильные боли в спине, а местный травматолог, посмотрев на снимок, вынес неутешительный диагноз: «Откололся важный отросток». Спустя время у девушки начались проблемы с ногами, но она думала, что пройдет и продолжала работать. Не прошло. С каждым днем ей становилось все хуже и хуже.

Девушка больше не могла терпеть боль и легла на обследование в больницу, а единственный травматолог ушел в отпуск, к тому же, местные врачи твердили: «Не притворяйся».

Девушка не может сдержать слез, когда видит мучения своих родителей

Три года девушка моталась по медучреждениям, родители консультировались даже со знакомыми из Азербайджана, писали в Москву и просились в неврологическое отделение в Сыктывкар, однако оно было закрыто из-за пандемии. Драгоценное время, когда Айгуль еще можно было помочь и не приковывать ее к инвалидному креслу, было потеряно.

Мама девушки звонила даже на «Горячую линию» президенту Владимиру Путину и главе Коми Владимире Уйбе. Результата нет.

Однако помощь пришла откуда семья Айгуль не ждала: помог местный депутат, пенсионер. Он добился, чтобы девушку прооперировали и вкололи дорогостоящее лекарство, но время было упущено. К тому же, никаких страховых выплат Айгуль не получила, а они могли бы помочь ей в лечении.

Единственный шанс получить достойное лечение – это уехать из Воргашора, но получит новое жилья семья через…90 лет.

Их развлечений Айгуль доступны только асоциальные сети и просмотр старых фото. Посмотрите, какая она красивая

Сейчас у Айгуль есть четкий диагноз – «рассеянный склероз». Получает она в месяц 10 тысяч рублей с копейками – это ее пенсия. Ее признали инвалидом второй группы. Есть еще пенсия мамы 11,6 тысяч рублей и зарплата отца-водителя «скорой». Это весь доход семьи.

Чем раньше Айгуль переедет из Воркуты, тем больше у нее шансов самой научиться держать ложку в руке и начать есть. Если у вас есть возможность помочь девушке, то вы можете сделать это переводом денег на карту её мамы - Валентины Васильевны Юнусовой Visa Digital 4274 3200 6820 9397 или связаться по почте с депутатом Владимиром Жаруком из посёлка Воргашор, он разбирается в правовой стороне вопроса.

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