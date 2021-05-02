Коми стала лидером по заготовке антикоронавирусной плазмы крови

Республика Коми вошла в первую тройку российских регионов Фото: архив "КП"

Коми вошла в первую тройку российских регионов, оперативно приступивших в период эпидемии к заготовке антикоронавирусной плазмы крови.

Недавно в Уфе состоялся XIII Всероссийский форум Службы Крови. Наш регион представляли главный врач Республиканской станции переливания крови Дмитрий Журавлёв и заведующая отделом заготовки крови и её компонентов Наталья Соколова.

Руководитель ФМБА РФ Вероника Скворцова отметила заслуги Республиканской станции переливания крови Коми в развитии донорства в период распространения новой инфекции и выразила благодарность главному врачу медучреждения за большой вклад в производство антикоронавирусной плазмы.

- Мы гордимся профессионализмом медицинских специалистов нашей республики. Коми вошла в тройку регионов, первыми начавших заготовку данного компонента в период ковида, что отмечено на федеральном уровне, - сообщил и.о министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев.

Кроме того, на этом форуме станция переливания крови Сыктывкара удостоена диплома в номинации «Лучший молодёжный проект, направленный на пропаганду и развитие добровольного донорства крови и её компонентов». Тем самым медиков столицы Коми выделили среди остальных регионов в теме успешного продвижения онлайн-технологий в работе с донорским контингентом в минувшем году.

Практика применения в столице Коми возможностей для сообщества социальной сети «ВКонтакте», позволяющих получать персонализированную информацию о выданных компонентах крови, а также телеграм-бота для внутренних нужд станции и информировании доноров о запасах крови, заинтересовала коллег из других территорий РФ.

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