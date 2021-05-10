В маленьком селе Коми местные жители создали памятник полному кавалеру орденов «Славы»

Открытие памятника полному кавалеру орденов "Славы" Ивану Даниловичу Бажукову.
Фото: Нина ЮШКОВА
В преддверии Дня Победы в поселке Приуральский Троицко-Печорского района состоялось открытие памятника Ивану Даниловичу Бажукову - полному кавалеру орденов Славы. Это звание приравнено к званию Героя Советского Союза.
Инициатива открытия памятника Бажукову И.Д. принадлежит главе сельского поселения Евгению Юшкову, он же разработал макет и организовал создание самого памятника. Местные жители поддержали эту идею.
Деньги у чиновников не просили, а просто взяли и своими силами сделали памятник в честь Героя. Гранитную плиту предоставил Совет ветеранов Троицко-Печорского района. Памятник изготовили своими руками из подручных материалов лично глава и Михаил Бажуков, родственник Ивана Даниловича.
Памятник получился достойным. Плита лежит на деревянной подложке, благородная чёрная оправа очень гармонично сочетается с мемориальной доской, на которой указаны годы жизни, место рождения, звание Ивана Даниловича, его портрет, написанный родным братом, местным художником Фёдором Даниловичем.
Родственница Ивана Даниловича Маргарита Ивановна рассказывает о Герое.
Фото: Нина ЮШКОВА
Иван родился 7 июля 1924 года в д. Максим Троицко-Печорского района Коми АССР в многодетной крестьянской семье. Работать начал очень рано – с 12 лет трудился в колхозе им. Ворошилова, а с 14 лет его направили на лесозаготовку на реке Когиль.
Памятник ветеранам Великой Отечественной войны в п. Приуральский.
Фото: Нина ЮШКОВА
На фронт восемнадцатилетнего парнишку призвали в 1942 году. Он сразу показал своё бесстрашие, стал сержантом гвардии, затем, уже будучи старшиной, сражался на Курской дуге, проявил отвагу и мужество. Был назначен командиром отделения роты автоматчиков 127 гвардейского стрелкового полка.
Иван Данилович Бажуков. Фото: из архива музея "Родное Приуралье"
Иван Бажуков освобождал от немецко-фашистских захватчиков Украину, Молдавию, Румынию, Чехословакию. Был трижды ранен. Принимал участие в боях против Японии.
За находчивость и смелость, проявленные в боях, был награждён медалью «За Отвагу» (декабрь 1942 г.), орденом «Отечественной войны» II степени (июль 1944 г.), орденом «Красной звезды» (сентябрь 1945 г.), медалью «За Победу над Германией» (апрель 1946 г.). В 21 год Иван Данилович стал полным кавалером орденов «Славы».
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