В маленьком селе Коми местные жители создали памятник полному кавалеру орденов «Славы»

Открытие памятника полному кавалеру орденов "Славы" Ивану Даниловичу Бажукову. Фото: Нина ЮШКОВА

В преддверии Дня Победы в поселке Приуральский Троицко-Печорского района состоялось открытие памятника Ивану Даниловичу Бажукову - полному кавалеру орденов Славы. Это звание приравнено к званию Героя Советского Союза.

Инициатива открытия памятника Бажукову И.Д. принадлежит главе сельского поселения Евгению Юшкову, он же разработал макет и организовал создание самого памятника. Местные жители поддержали эту идею.

Деньги у чиновников не просили, а просто взяли и своими силами сделали памятник в честь Героя. Гранитную плиту предоставил Совет ветеранов Троицко-Печорского района. Памятник изготовили своими руками из подручных материалов лично глава и Михаил Бажуков, родственник Ивана Даниловича.

Памятник получился достойным. Плита лежит на деревянной подложке, благородная чёрная оправа очень гармонично сочетается с мемориальной доской, на которой указаны годы жизни, место рождения, звание Ивана Даниловича, его портрет, написанный родным братом, местным художником Фёдором Даниловичем.

Родственница Ивана Даниловича Маргарита Ивановна рассказывает о Герое. Фото: Нина ЮШКОВА

Иван родился 7 июля 1924 года в д. Максим Троицко-Печорского района Коми АССР в многодетной крестьянской семье. Работать начал очень рано – с 12 лет трудился в колхозе им. Ворошилова, а с 14 лет его направили на лесозаготовку на реке Когиль.

Памятник ветеранам Великой Отечественной войны в п. Приуральский. Фото: Нина ЮШКОВА

На фронт восемнадцатилетнего парнишку призвали в 1942 году. Он сразу показал своё бесстрашие, стал сержантом гвардии, затем, уже будучи старшиной, сражался на Курской дуге, проявил отвагу и мужество. Был назначен командиром отделения роты автоматчиков 127 гвардейского стрелкового полка.

Иван Данилович Бажуков. Фото: из архива музея "Родное Приуралье"

Иван Бажуков освобождал от немецко-фашистских захватчиков Украину, Молдавию, Румынию, Чехословакию. Был трижды ранен. Принимал участие в боях против Японии.

За находчивость и смелость, проявленные в боях, был награждён медалью «За Отвагу» (декабрь 1942 г.), орденом «Отечественной войны» II степени (июль 1944 г.), орденом «Красной звезды» (сентябрь 1945 г.), медалью «За Победу над Германией» (апрель 1946 г.). В 21 год Иван Данилович стал полным кавалером орденов «Славы».

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