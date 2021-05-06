В Сыктывкаре высадится творческий десант художников, артистов и музыкантов Сыктывдина

Дни культуры Сыктывдинского района пройдут в столице Коми. Фото: управление культуры администрации муниципалитета.

В Коми продолжается фестиваль «Дни культуры муниципальных образований в Сыктывкаре», посвящённый 100-летию республики. 13-15 мая на сценических площадках столицы выступят творческие коллективы Сыктывдинского района.

Дни культуры района откроются в Национальной галерее Коми 13 мая в 13:00 концертной программой и панельной дискуссией.

Районные самодеятельные театры представят три спектакля. Народный театр кукол «Сюрприз» покажет спектакль «Как хорошо, что мы друзья» по мотивам произведений Сергея Козлова. Народный театр драмы им. С.И. Ермолина представит зрителю лирическую комедию «Компьютер мыжа» («Во всём виноват компьютер») по пьесе Валентины Лекановой. Молодёжный театр «Любители» покажет лирическую комедию «Не в своей тарелке» по пьесе М. Камолетти.

Афиша.

Наследию Прометея Чисталёва, коми композитора, учёного, музыковеда, уроженца посёлка Нювчим, будет посвящено мероприятие в Литературном музее И.А. Куратова. Там пройдут круглый стол, выставка и выступления самодеятельных коллективов района.

В литературной гостиной Центральной городской библиотеки состоится презентация сборника стихов самодеятельных поэтов Сыктывдинского района, прозвучат стихи в исполнении авторов. Участники испытают себя в викторине и в игре, посвящённой знаменитым землякам района.

В течение недели в Центре народного творчества и повышения квалификации можно будет посетить выставку изделий мастеров Дома народных ремёсел «Зарань». 14 мая пройдут мастер-классы по лепке из глины, батику, росписи по дереву, художественной обработке бересты.

15 мая в 15:00 состоится заключительное мероприятие Дней культуры Сыктывдинского района. На сцене Академического театра драмы им. В. Савина будет показан мюзикл по мотивам легенды о Зарани. В музыкальном действии по легендам, традициям и обрядам народа коми заняты участники художественной самодеятельности из Зеленца, Пажги, Выльгорта, Шошки и Нювчима.

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