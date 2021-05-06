В Сыктывкаре в местечке Алешино загорелся пассажирский автобус

Фото: МЧС по Коми.

Автобус, следовавший по маршруту №26, загорелся возле переправы в Алешино под Сыктывкаром.

Как сообщили «КП-Коми » в ГУ МЧС по Коми, в 19:02 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании рейсового автобуса маршрута № 26 сообщением м. Алешино – Сыктывкар. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова за семь минут с момента поступления сигнала.

В автобусе находились семь человек: пять пассажиров, водитель и кондуктор. Все своевременно эвакуировались, погибших и пострадавших нет.

Силами пожарных горение было ликвидировано за 18 минут. Причины пожара устанавливаются.

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