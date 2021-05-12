Театр оперы и балета Коми представит новую программу

Фото: пресс-служба Театра оперы и балета Коми

Театр оперы и балета Коми 13 и 15 мая представляет новую программу в 2—х отделениях. «Видеть музыку, слышать танец» - таково творческое кредо композитора Игоря Стравинского и хореографа Джорджа Баланчина, блистательного авторского «дуэта» в балетном искусстве XX столетия. Вечер - дивертисмент с этим названием соединит в себе оперное и балетное искусство: танец, музыку и вокал. Перекликаясь с современной хореографией в постановке главного балетмейстера театра Андрея Меркурьева, прозвучат арии, дуэты, сцены и фрагменты из шедевров мирового оперного искусства.

Вечер-дивертисмент объединил яркую, интересную постановочную команду. Режиссер-постановщик и хореограф новой программы – заслуженный артист РФ Андрей Меркурьев. Его вечер авторской хореографии «Признание» уже хорошо знаком сыктывкарской публике.

Художник по костюмам – лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Татьяна Ногинова, один из ведущих российских специалистов по технологии костюма, самый известный в России художник по костюмам для балета. В её творческом багаже сотрудничество с ведущими театрами России (Большим, Мариинским, Пермским).

Художник по свету – лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Наумов (Мариинский театр). Как художник по свету работал над многими спектаклями в российских и зарубежных музыкальных театрах.

Дирижёр-постановщик – главный дирижер театра Роман Денисов.

В новой программе вечера-дивертисмента примут участие солисты оперной труппы театра, солисты и артисты балета, артисты хора и симфонического оркестра.

28 мая, в дни гастролей Театра оперы и балета Республики Коми в Москве, в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию Республики Коми, вечер-дивертисмент «Видеть музыку, слышать танец» будет показан на сцене Московского театра «Новая Опера» имени Е. В. Колобова.

*Андрей Меркурьев - заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Северная Осетия – Алания, ведущий солист Большого театра России (2006-2016), солист Мариинского театра (2001-2006), лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», педагог, балетмейстер, хореограф. Член жюри Национальной театральной премии «Золотая маска» (2015). Родился в г. Сыктывкаре. В 1996 году с отличием окончил Уфимское хореографическое училище. Начинал свой творческий путь в Театре оперы и балета Республики Коми в качестве солиста балетной труппы в 1996–1997 годах, продолжив блистательную карьеру танцовщика в Михайловском, Мариинском и Большом театрах.

С 2020 года – главный балетмейстер Государственного театра оперы и балета Республики Коми.

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