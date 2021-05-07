Юго-восточный ветер принесет в Коми долгожданное тепло

Весна приходит в Коми. Фото Марина Лобанцева.

Прогноз погоды по Республике Коми на 7 мая представляет ЦГМС Коми. Грядет потепление.

В Республике Коми 7 мая ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь в северных районах со снегом, днём на крайнем юго-западе умеренный. Ветер северо-западный, западный с переходом на южный, юго-восточный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с.

Температура ночью -4...+1, местами +2...+7, днем в северных районах +6...+11, в южных +12...+17°С.

На крайнем северо-востоке: переменная облачность. Ночью снег, сильный снег, днем временами небольшой мокрый снег. Ветер северный, северо-западный 9-14 м/с, ночью и утром порывами 17-22 м/с, метель. Температура ночью 0...-5, днем -1...+4°С.

Прогноз погоды по Сыктывкару на 7 мая

Переменная облачность. Временами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный с переходом на южный, юго-восточный 6-11 м/с, днем порывами до 14 м/с.

Температура ночью +2...+4, днем +15...+17°С.

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