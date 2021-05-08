Западные циклоны носят по Коми дождь и ветер

Фото: Татьяна Мотыль

Как и обещали синоптики, погода в Коми на этой неделе крайне нестабильна из-за прохождения серии западных циклонов.

И только на крайнем северо-востоке республики все это время без изменений: ночью здесь температура держится около 0С, днём +2...+7С. 8 мая здесь местами днем прогнозируют кратковременный дождь.

В Сыктывкаре 8 мая будет переменная облачность. День обещают без существенных осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью +5...+7, днем +15...+17°С.

На остальной территории Коми 8 мая будет переменная облачность. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южной четверти 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +2...+7, днем +12...+17, на крайнем севере ночью -3...+2, днем +3...+8°С, сообщает Коми ЦГМС.

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