Жителям Коми дали еще шанс присоединиться к акции «Бессмертный полк»

Рассказываем подробно, как стать участником и где смотреть шествие.

Организаторы «Бессмертного полка онлайн» продлили срок приема заявок на участие в шествии, сообщают на официальном сайте акции.

На сайте проекта он был завершен 7 мая в 10:00. Но у опоздавших есть возможность присоединиться до 12:00 9 мая через мини-приложения «ВКонтакте» (https://vk.com/polk_app) и «Одноклассники» (https://ok.ru/app/polk), а также на ресурсе «Банк Памяти» (https://sber9may.ru).

В 2021 году число участников онлайн-шествия значительно возросло: к поданным в 2020 году более чем 2,5 миллиона анкет присоединилось почти 1,5 миллиона новых. Их авторы получат уведомления о прохождении своих героев в онлайн-строю.

Трансляция шествия пройдет 9 мая на сайте проекта polkrf.ru и в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Начало в 15:00. Анкеты, которые будут загружены после 10:00 7 мая и одобрены модераторами, пройдут в строю «Бессмертного полка онлайн» 10 – 11 мая.

Напомним, общероссийская акция «Бессмертный полк» в прошлом году впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. В Сыктывкаре волонтеры помогли провести акцию в условиях самоизоляции. Добровольцы сделали множество портретов участников Великой Отечественной войны для горожан. И в канун 9 мая со всеми предосторожностями доставили их внукам и правнукам героев.

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