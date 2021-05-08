Стихла бушевавшая два дня в Воркуте майская метель

Фото: воркута.рф

«На территории Воркутинского района уже порядка 12 часов продолжается сильная метель с обильным снегопадом. Порывы ветра достигают 22 м/с, видимость практически отсутствует, днем над городом прогремели единичные раскаты грома. Владельцам личного автотранспорта рекомендовано воздержаться от выезда на кольцевую автодорогу и использовать общественный автотранспорт», - такое тревожное сообщение опубликовали 6 мая в 17:07 на официальном сайте администрации Воркуты.

Фото: воркута.рф

На борьбу с последствиями непогоды вышли коммунальные службы – работа ведется в усиленном режиме. На дороги, в том числе КАД, выведена снегоуборочная техника. Также погрузчики работают на расчистке проездов для спецтехники регионального оператора по обращению с ТКО к контейнерным площадкам в жилфонде.

Фото: воркута.рф

Ночью и днем 7 мая непогода и борьба с ее последствиями в Воркуте продолжались.

Фото: воркута.рф

И вот 8 мая пришло долгожданное сообщение от Коми ЦГМС: «Ожидается переменная облачность, небольшой дождь со снегом, ветер юго-восточный, слабый, умеренный».

Фото: воркута.рф

А от майской метели, атаковавшей заполярный город, остались только фото в соцсетях, которые собрала пресс-служба администрации Воркуты.

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