Воздух на юге Коми прогреется до 25 градусов

Фото: Константин Черных

9 мая на территории Коми будет переменная облачность. Ночью в отдельных северных и восточных районах выпадут небольшие осадки (дождь, дождь со снегом). Днем местами в западных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Ветер ночью юго-восточный, на крайнем северо-востоке юго-западный, 6-11 м/с, местами 1-6 м/с, днем юго-восточный и южный, 7-12 м/с, местами порывами 15-18 м/с.

Температура ночью +4...-1, на юго-западе +3...+8, днем +15...+20, на юге — до +25, в Воркутинском районе +4...+9°С.

В Сыктывкаре 9 мая будет переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный и южный, 6-11 м/с, днем порывами до 14 м/с. Температура ночью +4...+6, днем +21...+23°С., сообщает Коми ЦГМС.

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