Столицу Коми почистили от автохлама перед праздником

Фото: мэрия Сыктывкара

Сыктывкарские улицы продолжают очищать от автохлама, заверяет пресс-служба столичной мэрии.

В конце апреля было эвакуировано 20 брошенных авто по ряду улиц, в том числе Коммунистической, Дырносской, Морозова и Жакова.

Фото: мэрия Сыктывкара

После уведомлений, которые были разосланы специалистами городского Управления ЖКХ, 13 машин были вывезены владельцами, 7 – эвакуированы администрацией города на специализированную стоянку подрядчика.

Фото: мэрия Сыктывкара

В мае работа по вывозке «автохлама» будет продолжена. Также в ближайшее время будет организована вывозка самовольно установленных гаражей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Провал в центре Сыктывкара на тротуаре устранили (подробности)