Под Ухтой собаки загнали медвежонка на дерево

Видео: Айгуль Докукина

В Коми собаки загнали на дерево медвежонка. Жительница Коми Айгуль Докукина опубликовала видео качающегося на ветвях тонкой березы маленького медвежонка. По ее словам снято это около мусорного полигона под Ухтой. На видео слышен лай собак, видимо, это от них и спасается животное на дереве.

Женщина была обеспокоена, что малыш свалится. В комментариях ей предложили вызвать спасателей, как это делают в аналогичных случаях с кошками.

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