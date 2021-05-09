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Здоровье9 мая 2021 11:00

В Коми подтвердили 43 508 случаев заболевания коронавирусом

Выздоровели за сутки 20 человек
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

На 9 мая в Коми подтвердили 43 508 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Данные озвучили на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки число заболевших выросло на 24 пациента. В регионе зафиксировано 4 летальных исхода. Общее количество погибших в республике - 914 человек.

В минувшие сутки с выздоровлением было выписано 20 человек. Всего с момента начала пандемии в регионе вылечились 42 243 человек.

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