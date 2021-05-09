В Коми по числу привитых от коронавируса лидируют Выктыл и Ижма

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Медучреждения Вуктыльского округа и Ижемского района лидируют по охвату населения вакцинацией от коронавируса, сообщил и.о. министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев.

«По состоянию на конец апреля в лидерах Вуктыл и Ижемский район. Остальным муниципалитетам следует активизировать эту работу. И снова напоминаю о важности взаимодействия с ФАПами, поскольку желающих получить прививку среди жителей отдалённых сел и деревень немало», - отметил и.о министра.

Всего в регион поступило 99 500 доз вакцины. Первым компонентом привиты почти 68 тысяч человек, вторым - свыше 35 тысяч. Средний темп иммунизации в республике к концу апреля возрос.

Министерство поручило главврачам на местах ещё интенсивнее использовать ресурсы мобильных медицинских комплексов и прививочных бригад.

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