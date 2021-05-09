Неделя в Коми начнется с дождей

Фото: yandex.ru
Из-за прохождения серии западных циклонов, в течение недели, 10 – 14 мая, в Коми ожидается частая смена погодных условий.
На территории республики пройдут дожди разной интенсивности. Наиболее значительными они будут в начале недели.
Температура воздуха прогнозируется в начале недели +9...+14С, к середине недели +13...+18С, во второй половине недели в южных районах воздух может прогреться до +25С.
Наиболее стабильной останется погода лишь на крайнем северо-востоке республики: ночью здесь около 0С, днём +2...+7С.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стихла бушевавшая два дня в Воркуте майская метель (фоторепортаж)