Неделя в Коми начнется с дождей

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Из-за прохождения серии западных циклонов, в течение недели, 10 – 14 мая, в Коми ожидается частая смена погодных условий.

На территории республики пройдут дожди разной интенсивности. Наиболее значительными они будут в начале недели.

Температура воздуха прогнозируется в начале недели +9...+14С, к середине недели +13...+18С, во второй половине недели в южных районах воздух может прогреться до +25С.

Наиболее стабильной останется погода лишь на крайнем северо-востоке республики: ночью здесь около 0С, днём +2...+7С.

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