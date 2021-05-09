Как Воркута празднует День Победы

Фото: Воркута.рф

Празднование Дня Победы стартовало с возложения цветов к монументу, установленному на площади Победы в честь боевых и трудовых подвигов советскою народа в Великой Отечественной войне.

Фото: Воркута.рф

Около УСЗК «Олимп», несмотря на последствия недавней пурги, открыта уличная выставка военной техники. На площади Центральной работает военно-полевая кухня и тематические фотозоны. Аналогичные фотозоны открыты на площади Мира и площадкой перед Дворцом творчества детей и молодежи.

Фото: Воркута.рф

Возле ДКШ проходит литературная акция «Стихи о Победе» в формате «открытый микрофон», в которой каждый житель сможет прочитать любимое стихотворение о войне. Организована праздничная радиотрансляция, на городских экранах – видеотрансляция поздравлений ветеранам и «Бессмертного полка».

Фото: Воркута.рф

А накануне Дня Победы руководство города посетили воркутинцев, чья жизнь была неразрывно связана с событиями тех трагических лет. Они поздравили с 76-годовщиной Великой Победы ветерана ВОВ Полиевкта Быстрова, малолетнюю узницу концлагерей Наталью Малашенкову, жителей блокадного Ленинграда Римму Боровикову и Сергея Семенова, тружеников тыла Серафиму Феневу и Апполинарию Шарий, вдову ветерана ВОВ Юлию Терентьеву, сообщает пресс-служба администрации Воркуты.

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