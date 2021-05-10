Западные циклоны принесли в Коми дожди

Фото: Марина Залесская

Синоптики прогнозируют, что погода в Коми на этой неделе будет крайне нестабильна из-за прохождения серии западных циклонов. И обещают дождливое начало.

На территории Коми 10 мая будет облачно с прояснениями. Ночью в западных районах пройдет небольшой дождь, на крайнем западе – сильный; в восточных районах – преимущественно без осадков. Днем дождь, в крайних восточных районах – небольшой.

Ветер юго-восточный, южный с переходом на западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем на крайнем северо-востоке – порывами 15-18 м/с.

Температура ночью +8...+13, местами +3...+8, днем в западных районах +10...+15, в восточных районах +16...+21, в Воркутинском районе +9...+14°С.

В Сыктывкаре 10 мая будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, днем ожидается умеренный дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 6-11 м/с. Температура ночью и днем +10...+12°С., сообщает Коми ЦГМС.

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