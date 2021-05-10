Неофициальный парад Победы в Сыктывкаре: как это было

Фото: Екатерина Савенко

Официальное празднование Дня Победы в Сыктывкаре было усечено из-за пандемии. Но парад все-таки состоялся – самый настоящий парад победы. Над зимой. Коронавирусом. И просто бытовыми неурядицами.

Фото: Екатерина Савенко

9 мая Сыктывкару повезло с погодой. На улицы вышли тысячи людей – семьями, с колясками, на велосипедах, с цветами и просто хорошим настроением.

Фото: Екатерина Савенко

Это была не просто прогулка. Сотни людей, просто так, по зову сердца, приносили цветы и вечную благодарность на памятники, связанные с Великой Отечественной войной.

Фото: Екатерина Савенко

Выставка военной техники тоже пользовалась популярностью.

Фото: Екатерина Савенко

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