Синоптики обещают: дожди в Коми надолго не затянутся

Фото: Сергей Анисимов

Как и предупреждали синоптики, первая рабочая неделя мая в Коми началась с дождей и порывистого ветра. Но утешает, что, по прогнозам, такая погода надолго не затянется.

На территории Коми 11 мая будет переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь, ночью – умеренный, на крайнем северо-востоке – со снегом. Ветер северо-западный с переходом на южный, юго-западный, 5-10 м/с, местами – порывами до 14 м/с.

Температура ночью -1...+4, днем +10...+15, в отдельных южных районах +15...+20, на крайнем северо-востоке +6...+11°С.

В Сыктывкаре 11 мая будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 0...+2, днем +17...+19°С, сообщает Коми ЦГМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прогноз погоды в Коми на 10 – 14 мая (подробности)