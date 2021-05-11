Короновирус в Коми будут лечить по-новому

Это уже одиннадцатая версия методички с начала пандемии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав России выпустил новую версию методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции, сообщили на сайте ведомства. Это уже одиннадцатая версия с начала пандемии.

На этот раз для пациентов, находящихся на стационарном лечении, исключен из списка возможных к назначению препаратов гидроксихлорохин и добавлен в перечень иммуноглобулин человека.

Всего в списке возможных лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции теперь значатся пять препаратов: фавипиравир, ремдесивир, иммуноглобулин человека против COVID-19, интерферон альфа и умифеновир.

В методичке отмечается, что для упреждающей противовоспалительной терапии заболевания у взрослых возможно применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций.

В разделе по специфической профилактике инфекции у взрослых также были добавлены сведения о двух российских вакцинах против коронавируса - "Ковивак" и "Спутник лайт".

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