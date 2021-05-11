Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье11 мая 2021 8:10

Короновирус в Коми будут лечить по-новому

Минздрав РФ обновил рекомендации и список препаратов
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
Это уже одиннадцатая версия методички с начала пандемии.

Это уже одиннадцатая версия методички с начала пандемии.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав России выпустил новую версию методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции, сообщили на сайте ведомства. Это уже одиннадцатая версия с начала пандемии.

На этот раз для пациентов, находящихся на стационарном лечении, исключен из списка возможных к назначению препаратов гидроксихлорохин и добавлен в перечень иммуноглобулин человека.

Всего в списке возможных лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции теперь значатся пять препаратов: фавипиравир, ремдесивир, иммуноглобулин человека против COVID-19, интерферон альфа и умифеновир.

В методичке отмечается, что для упреждающей противовоспалительной терапии заболевания у взрослых возможно применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций.

В разделе по специфической профилактике инфекции у взрослых также были добавлены сведения о двух российских вакцинах против коронавируса - "Ковивак" и "Спутник лайт".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми по числу привитых от коронавируса лидируют Выктыл и Ижма (подробности)

Коронавирус Covid-19Общество: ВОПРОС ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2021: последние новости