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Здоровье11 мая 2021 11:19

В Коми 921 человек умер от коронавируса

За сутки увеличилось количество смертей от COVID-19
Источник:kp.ru
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В Коми увеличилось число заражений коронавирусом

В Коми увеличилось число заражений коронавирусом

Фото: Архив "КП"

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

Так, в Коми за прошедшие сутки было выявлено ещё 23 человека с коронавирусом. Общее количество заболевших за всё время пандемии достигло уже 43 555 пациентов.

С выздоровлением было выписано 20 человек, а за время пандемии коронавирус побороли уже 42 284 пациента.

Смертью закончилось ещё 3 случая заболевания COVID-19, за всё время пандемии – 921.

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