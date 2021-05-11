В Коми 921 человек умер от коронавируса

В Коми увеличилось число заражений коронавирусом Фото: Архив "КП"

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

Так, в Коми за прошедшие сутки было выявлено ещё 23 человека с коронавирусом. Общее количество заболевших за всё время пандемии достигло уже 43 555 пациентов.

С выздоровлением было выписано 20 человек, а за время пандемии коронавирус побороли уже 42 284 пациента.

Смертью закончилось ещё 3 случая заболевания COVID-19, за всё время пандемии – 921.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полная безвкусица: «Комсомолка Коми» испытала на себе побочные эффекты прививки от COVID-19 (подробности)