Владимир Уйба принес соболезнования семьям погибших при теракте в Казани

Фото: пресс-служба главы Коми

Глава Коми Владимир Уйба принес соболезнования в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова, жителей Казани, родственников погибших. Напомним, трагедия произошла в школе №175. Молодой человек, бывший выпускник этой гимназии, расстрелял восемь человек - семь детей и 26-летнюю учительницу английского языка. Сообщается, что еще 20 человек находятся в больницах с ранениями.

«От имени жителей Республики Коми, от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в Гимназии № 175 города Казань. Желаю родным погибших душевных сил, чтобы пережить горе потери близких. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - написано в телеграмме.

В связи со случившимся в Казани Владимир Уйба поручил Минобру Коми усилить меры безопасности во всех образовательных учреждениях республики. Также вопрос антитеррористической защищённости объектов образования и других социальных сфер будет рассмотрен 13 мая на заседании Антитеррористической комиссии в Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр образования Коми Наталья Якимова выступила с экстренным заявлением (подробности)