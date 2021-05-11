«Неважно, что думают о тебе люди, важно, что ты сам о себе думаешь»: поэт из Коми Павел Блюме

Сыктывкарский писатель Павел Блюме покоряет поэтический небосклон России и зарубежья. Фото: Личный архив

Этот привлекательный молодой мужчина с аристократической внешностью удивительно легко в беседе цитирует Достоевского, Бальзака, Стейнбека, Ахматову, Есенина, Аполлинера и многих других. Сыктывкарский писатель Павел Блюме покоряет поэтический небосклон России и зарубежья. О своей жизни, источниках вдохновения и отношению к любви поэт рассказал журналу «КП-Авиа».

Павел Блюме, 38 лет

Родился в Сыктывкаре. Получал образование в Сыктывкарском государственном университете им. Питирима Сорокина на филологическом факультете, на третьем курсе перевёл документы в Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского. Участник десятков литературных конкурсов в России и за её пределами, организатор трёх республиканских и российских литературных конкурсов в Сыктывкаре и Омске. Работал библиотекарем, инструктором по плаванию, сейчас — методист в Литературно-театральном музее им. Н.Н. Дьяконова в Эжве. Автор семи стихотворных сборников.

Увлекается плаванием и футболом. Есть двое детей: 19-летняя дочь и 5-летний сын. Не представляет своей жизни без чтения и поэзии.

— Паша, у тебя непривычная слуху красивая фамилия. Откуда она?

— Мою прабабушку звали Александра Николаевна фон Блюме. Они с дедом Евгением Никитьевичем фон Блюме, он с Восточной Украины, жили в Риге, но их сослали в СССР в 1946 году. У папы Афанасия Павловича Вануйто — финно-угорские корни, он родился в чуме, далеко на севере, там, где живут кочевники: ненцы, коми-ижемцы, другие закалённые жизнью и испытаниями народы, а мама Татьяна Евгеньевна — европейских кровей: украинской и немецкой. С генетикой у меня всё очень интересно. Вторая бабушка Любовь Алексеевна — кировчанка, русская. Я взял мамину фамилию, мы так решили на семейном совете. По российским законам мне нельзя было брать фамилию с приставкой, в загсе сказали: либо пишется в одну строчку слитно (ну ты помнишь, как пишется Фонвизин), либо часть. При этом я могу спокойно поехать в Европу и сделать там по паспорту фамилию из двух слов. Кстати, фамилия папы переводится как «корень, который находится в земле», а мамина — «цветок». Чувствуешь?

Евгений фон Блюме с дочерью Татьяной. Фото: Личный архив

— Очень символично и романтично! У тебя вся семья творческая, как и ты?

— Папа был мастером спорта по вольной борьбе, мама была дезинструктором-эпидемиологом, они познакомились на стадионе. Мама ходила в школу, проверяла нас, школьников, перед уроками на «насекомых». И всегда проходила мимо меня, мои одноклассники возмущались: мол, Пашу-то тоже проверьте. А мама парировала: у него всё в порядке. А я в дедушку пошёл, он писал стихи, Евгений Никитьевич фон Блюме выпустил пять книг. Его творчество звучало в советской передаче «Голубой огонёк». Дед посвятил стихи Герою Советского Союза, лётчику-космонавту СССР Валентине Терешковой, она написала ему письмо. У деда есть много стихов, посвящённых дружбе России и Украины, он очень переживал за те непростые события, которые происходили в последнее время.

Павел с мамой Татьяной Евгеньевной. Фото: Личный архив

— Ты про маму сказал «была». Почему?

— Моих родителей уже нет в живых, к сожалению. В 2005-ом утонул на рыбалке отец, хоронили на севере. Недавно вслед за ним ушла в мир иной мама. На самом деле до 12 лет я верил в теорию, что женщины не умирают. Я думал, они бессмертны. Я понимал, что я не вечен, при этом был уверен, что женщины остаются на этой земле вечно. В 13 лет у меня умерла бабушка Любовь Алексеевна. Начался сложный переходный возраст.

— У тебя было прекрасное детство?

— Да, в Сыктывкаре. Я очень много читал и занимался спортом. С 8-ми лет занимаюсь плаванием. Возможно, поеду этим летом в Казань, там будет чемпионат по плаванию на открытой воде, полтора километра вокруг острова Свияжск. Когда начал собирать свою библиотеку, она насчитывала всего 17 книг: полное собрание сочинений Лескова, Александр Дюма «Граф Монте-Кристо», которого я прочитал в 12 лет. При этом я был дворовым пацаном, мы с друзьями носились, как угорелые, играли в «Казаки-разбойники», «Ножички». В школе по поведению была «двойка», зато по литературе и русскому — «четыре» и «пять». Помню, как однажды в 11 классе за четверть получил «отлично» по литературе, надо мной угорал весь класс, такой диссонанс! В школе мне приходилось, наверно, даже мимикрировать. Но знаешь, чилийского поэта Пабло Неруда обвинили как-то в двуличии. Он ответил: вы ошибаетесь, у меня тысяча лиц. Мне это тоже очень импонирует. Когда я подрос, я уже понял: неважно, что думают о тебе люди, важно, что ты сам о себе думаешь. Тогда я и начал всерьёз читать.

Я поймал себя на мысли, что постоянно трансформируюсь: я другой, чем был два-три года назад, особенно когда в жизни происходят такие вещи как рождение ребенка или смерть близкого человека. Начинается новая жизнь в обоих случаях. Фото: Личный архив

— А когда начал писать стихи?

— В 17 лет. Правда, я мечтал быть художником, но Бог не дал этот талант. Личные переживания стали причиной того, что я начал писать. Меня потрясла поэзия Анны Ахматовой, я даже не представлял, что можно так думать и так писать. Я когда прочёл «Молюсь оконному лучу», я обалдел. Это образно и глубоко. Чуть позже, годам к 22-м, ко мне «пришла» Цветаева. При этом Ахматова явилась мне раз и навсегда, а Цветаеву я периодически переоткрываю для себя. После Ахматовой пришёл Александр Блок, я с упоением переписывал до ста его стихотворений в день. Слово в слово. Вообще обожаю женскую поэзию. У выдающегося русского религиозного философа и публициста Николая Бердяева, получившего общемировую известность, есть работа, где он сравнивает мужчину и женщину, физиологию и психологию. По его мнению, мужчина отдает лишь часть себя и в делах, и в любви. А женщина любит шире, больше, глубже. Она отдаёт себя без остатка. Так и любовь. Любовь женщины — удивительная вещь.

Две вещи я сильно люблю с самого детства: греческую мифологию и американские сказки. Фото: Личный архив

— Паша, так что же хочет женщина?

— «Вас, женщин, сам чёрт не разберёт»: это ещё Александр Блок констатировал. И чем дальше я живу, тем больше в этом убеждаюсь. Женщин невозможно понять. Лично я влюбляюсь всегда легко и страстно, два счастливых брака за плечами. Пушкин, известно, влюблялся во многих женщин, но писал всегда одной, у меня наоборот. Я люблю всегда одну, при этом пишу о многих. Наверно, это моя ошибка (улыбается). А как не писать? У неё, у музы, волосы, ресницы, силуэт — как пройти мимо?

Понимаешь, не существует внешности или возраста. Я читал интервью у жены космонавта Юрия Гагарина. Он говорит: мол, вот он какой-то ёжик, как я могла его полюбить, но влюбилась и ждала. Польская аристократка, внучатая племянница французской королевы Марии Лещинской, супруги короля Людовика XV, Эвелина Ганская была старше Оноре де Бальзака на 25 лет, они жили счастливо, душа в душу (кстати, она родилась в 1800 году и росла в семье, где любовь к литературе считалась нормой). Есть только Человек, личность и отношения двоих.

Пишу о любви во всех её проявлениях, вот сейчас в моём творчестве фигурируют темы весны и возрождения жизни. Фото: Личный архив

— Ты помнишь свои первые публикации?

— Первые стихи напечатали в газете «Панорама столицы». Когда у отца художника эпохи Возрождения Рафаэля Санти родился сын, он бежал по Риму, держал ребёнка над головой и кричал: у меня сын родился — Рафаэль! Я так же бежал по Сыктывкару с газетой и размахивал ею от радости. Потом я ходил в Лито при СГУ, печатался в местных газетах и журналах, а потом и в российских. Последние пять лет меня приглашают в жюри российских литературных конкурсов.

— Чем ты кормишь своего Пегаса?

— Сложно сказать, но, скорее всего, любовью и впечатлениями. Две вещи я сильно люблю с самого детства: греческую мифологию и американские сказки. Сначала не мог понять почему. А потом меня озарило: я просто читать учился по книге про греческую мифологию «Герои Эллады», такая красочная книга с картинками. Второй была «Волшебник страны Оз» Лаймена Фрэнка Баума. После смерти мамы я за три дня прочитал все 14 книг. Это была книготерапия запоем. Состояние было такое.

Сейчас у меня почти абсолютное понимание поэзии, того, что я делаю, понимаю красоту любви и жизни, я абсолютно реализую свои желания, я в теле и в теме. Фото: Личный архив

— О чём твоя поэзия?

— Я жуткий лирик. Пишу о любви во всех её проявлениях, вот сейчас в моём творчестве фигурируют темы весны и возрождения жизни. Политика проходит мимо, шансов нет. Причём на заре творчества это была игра в литературу, а теперь я её чувствую и понимаю. Человек постоянно меняется — меняется отношение к себе, людям, стихам. Я поймал себя на мысли, что постоянно трансформируюсь: я другой, чем был два-три года назад, особенно когда в жизни происходят такие вещи как рождение ребенка или смерть близкого человека. Начинается новая жизнь в обоих случаях.

— Известно, что многие поэты, чтобы сотворить шедевр, должны страдать. Что нужно тебе, чтобы начать писать?

— Закрыть шторы и окошко. Мне нужно остаться в своём пространстве, отгородиться от мира. Это странное состояние: я испытываю немного грусти, при этом во мне закипает жизнь. Иногда я нахожусь в эйфории, иногда я рыдаю. Можно сравнить со спортом. Я плавал по 14 километров в день, буквально выползал из бассейна с мыслью: а что, я ещё живой? Вот и тут что-то похожее. Это очень личное и удивительное состояние.

Сейчас у меня почти абсолютное понимание поэзии, того, что я делаю, понимаю красоту любви и жизни, я абсолютно реализую свои желания, я в теле и в теме. При этом жутко эмоциональный человек, поэзия для меня мощное горение, ты пылаешь, как в жерле вулкана. Я даже не думал об этом, пока мне дочь Виктория не сказала: папа, из тебя эмоции выливаются через край.

— Какие у тебя отношения с твоими детьми?

— Сын Тимофей живёт с мамой в Омске, с дочерью мы часто видимся, она в Сыктывкаре. Она радуется моим достижениям и успехам. Но я мечтаю ещё об одном ребёнке, стать многодетным, нужен третий.

— Ты очень закрытый в соцсетях, нет фотографий и личной жизни, как у многих.

— Конечно, нет! При этом поэты, конечно, — народ открытый. Мне нравится, как сказала Марина Цветаева: «Каплуном-то вместо голубя – Порх! Душа – при вскрытии. А меня положат – голую: Два крыла прикрытием». Вот эти двумя крыльями (Показывает руки. — Прим. авт.) прикрываемся. Точно сказано.

— Твои любимые писатели?

— Люблю немецкие романы, а поэзию французскую: Рембо, Верлен, Маларме, Бодлер, Аполлинер. Я качаюсь, как пьяный матрос, от их творчества. Образец мужества — Эрнест Хемингуэй. Но я, наверно, похож на Артюра Рембо. Когда читаю Пастернака, меня накрывает с головой от эмоций. Андрей Вознесенский сказал: Пастернак — это присутствие Бога в нашей жизни. Удивительный поэт, его поэзия для меня запредельная высота.

— Великие творцы часто употребляли некий допинг для своего творчества. Как вдохновляешься ты?

— Поэт-символист Валерий Брюсов писал в мемуарах: выпил две бутылки пива, полбутылки коньяка, пришёл домой, написал два стихотворения и полпоэмы. Я так же попробовал, пришёл домой и рухнул. Видимо, не моя доза (смеётся).

— Паша, к чему ты движешься? Какая твоя творческая мечта?

— Ещё пара лет, и пойдёт этап прозы в моей жизни, возможно. У меня классный возраст сейчас — 38. Я 83-го года рождения, этакий человек-палиндром. Мечтаю написать пьесу, поэму. Пока моя миссия — писать стихи и развиваться в профессиональном плане. Я получаю огромное удовольствие от поэзии и её рождения.

***

Она вошла, хоть я её не ждал –

любовь, что движет двери и светила,

её душа меня преобразила,

сходил в автобус ангел рыжекрылый,

я ехал с ней, и только ей дышал.

Пою,

о, март,

amour и остановку,

расцветший

и автобус наш и край

Адама с Евой,

жизнь с маршрутом новым,

о, ты вошла в 54-ый рай.

***

Потом было молчание в три дня,

оранжевое фото. Остановка,

март. Масленица: блинчики, золовки,

автобус с крупом белого коня,

рай на земле, похоже, что фигня,

и, кажется, что нет на свете чуда,

но ты пришла, вошла из ниоткуда,

Адам, и Ева — ты, мы, про меня.

О, только б не Лилит,

ей быть нельзя,

сегодня

я пою… тебя.

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