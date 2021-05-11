«Она не оставалась без внимания медиков»: врачи высказались об истории парализованной девушки из Воркуты

Фото: скриншот видео Самый Брошенный город/Воркута/

История молодой воркутинки Айгюль получила новый виток. Ее рассказ о том, как ее приковало к инвалидному креслу, тронул миллионы людей, которые посмотрели интервью девушки на канале «The Люди».

В свои юные годы Айгюль борется с вечными болями и сильным тремором. Всему виной несчастный случай – на нее упала створка окна, из-за чего у девушки развился рассеянный склероз.

Сейчас она и ее семья мечтают уехать из маленького вымирающего поселка, однако средств на покупку нового жилья у них нет: они выживают на крошечную зарплату отца и пенсию Айгюль и ее мамы.

История также получила отклик у местных врачей. По их словам, в интервью были перевраны некоторые факты.

Так, медики заявили, что в связи с ухудшением состояния здоровья Айгюль Юнусова впервые проходила обследование и лечение в неврологическом отделении на базе Воркутинской больницы скорой медицинской помощи в 2016 году. На основании выставленного диагноза, который позже был подтвержден специалистами Коми Республиканской больницы Сыктывкара, девушке были даны рекомендации по лечению и дальнейшему обследованию, которые, к сожалению, она и ее родители проигнорировали по причине недоверия к врачам.

Повторно к местным докторам она обратилась только через год, при этом пыталась скрыть первоначально выставленный диагноз доминантного заболевания и умолчала о прохождении лечения.

- В последующие годы Айгюль также не оставалась без внимания медиков, постоянно находилась под наблюдением специалистов неврологического отделения ВБСМП и КРБ, где получала современную терапию имеющегося заболевания. Насколько точно она соблюдала все рекомендации врачей, к которым продолжала относиться с недоверием, специалисты комментировать не берутся, - прокомментировали в пресс-службе мэрии Воркуты.

Также медики заявили, что болезнь развилась не только из-за упавшего окна.

- Диагноз, выставленный врачами на местном и региональном уровнях, не имеет никакого отношения к полученной ею в 2012 году травме при ударе упавшей фрамугой по голове. Это аутоиммунное заболевание, «спусковым механизмом» для которого может быть множество причин – от банального ОРЗ до гормональных изменений, а также сопутствующая патология, - объясняют врачи.

Напомним, известного блогера Антона Лядова пригласил местный депутат Владимир Жарук. По его словам, семья сейчас нуждается в финансовой помощи, чтобы переехать в более комфортный для жизни Айгюль город.

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