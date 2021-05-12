В Коми от коронавируса скончался еще один пациент

В Коми сохраняется стабильная ситуация Фото: Архив "КП"

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил статистику по заболевшим и выздоровевшим в Коми.

Так, за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 25 человек. Общее количество зараженных достигло 43 580 пациентов.

С выздоровлением за сутки выписали 19 человек, а за всё время – 42 303. Смертью закончился ещё один случай заболевания (за всё время – 922).

При этом в России бщее количество зараженных достигло 4 905 059, выздоровели – 4 518 529 скончались – 114 331.

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