Пишем шпаргалки: врач-психотерапевт из Коми дал советы, как подготовиться к ЕГЭ

Специалист уверен, что начинать подготовку к ЕГЭ нужно с правильной профориентации Фото: Из личного архива героя публикации

Для выпускников школ и их родителей, а также учителей настала жаркая пора. Старшеклассники активно готовятся к сдаче единого государственного экзамена. Как достойно подготовиться к итоговому испытанию и выдержать его, рассказал врач-психотерапевт Александр Фирсов.

— Александр Михайлович, многие школьники испытывают трудности уже на этапе подготовки к ЕГЭ. Почему?

— Ученики старших классов постоянно сталкиваются с проблемами памяти. У ребят в подростковом возрасте активно работает кратковременная память, долговременная вообще отсутствует. Причин тому несколько. С одной стороны в жизни подростка совершается много событий, с другой — активно работает воображение. В результате «мозговой компьютер» перегружен, места на «жёстком диске» почти нет. Голова работает лучше на забывание, чем на запоминание.

Объективно говоря, ребята понимают, что знания, получаемые за партами, им в жизни не нужны. У детей нет эмоционального отклика на знания. В такой ситуации учиться у них не получится, им нужно получать оценки. Кстати, учителям и родителям тоже нужны оценки, баллы: одним для отчёта о хорошей успеваемости учеников, другим — чтобы ребёнок самостоятельно бесплатно поступил в вуз. Выходит, что знания никому не нужны.

— Время для подготовки к ЕГЭ ещё есть. Как школьникам эффективно использовать дни до экзаменов?

— Просто нужно научиться правильно учиться. Навык, кстати, актуален не только для выпускников, но и для любого ученика. Я советую писать шпаргалки! При их составлении у человека сразу же просыпается мозг. Вы не просто конспектируете текст, а придумываете как его сформировать, осознать и сжать в компактную форму. Происходит архивация знаний. И вовсе необязательно пользоваться шпаргалками на самом экзамене, но писать их необходимо.

— И всё же какой алгоритм подготовки к вы считаете оптимальным?

— Доказано: если что-то учить дольше часа, то память начинает забиваться, эффективность запоминания снижается. Таким образом, каждый час нужно делать перерыв. Вы даёте отдых мозгу, но при этом нагружаете тело: можно сделать лёгкую зарядку, приседания. Вот так и происходит перезагрузка «головного компьютера», архивация знаний. В таком режиме ученик может готовиться к экзамену до восьми часов в день.

— Как правильно реагировать родителям и самим ученикам на низкий балл по ЕГЭ?

— Золотое правило: игра проиграна, жизнь — нет! Нередко неудачи на ЕГЭ бывают из-за неуверенности: а ту ли профессию я выбрал? Это уже вопрос правильной профориентации. Если ребёнок не хочет учиться по данному направлению, у него не будет мотивации, а, значит, и хороших оценок ждать родителям не стоит.

— То есть встаёт вопрос профориентации?

— Именно! Если родители неправильно сориентировали сына-дочь в выборе будущей профессии, значит, сами родители не понимают, в какой стране живут. Ведь дети самостоятельно не способны оценить страну. Они видят родину глазами старших. При выборе будущей профессии стоит ответить на простой вопрос: какие специалисты нужны стране? Россия — большая территория, которую заселяют всего 2% землян. У нас каждый человек на счету! При этом на наших просторах сконцентрированы 40% материальных ресурсов планеты. Мы — богачи! Чтобы быть неуспешным в нашей стране, нужно очень постараться. Поэтому есть сферы, где всегда будут востребованы специалисты: например, транспорт, дорожное, железнодорожное строительство и кораблестроение, газификация и множество других профессий.

Расписание ЕГЭ-2021

- 31 мая — география, литература, химия;

- 3 июня — русский язык;

- 4 июня — русский язык;

- 7 июня — математика профиль;

- 11 июня — история, физика;

- 15 июня — обществознание;

- 18 июня — иностранные языки (за искл. раздела «Говорение»), биология;

- 21 и 22 июня — иностранные языки (раздел «Говорение»);

- 24 июня — информатика и ИКТ (К-ЕГЭ);

- 25 июня — информатика и ИКТ (К-ЕГЭ);

- 28, 29 июня, 2 июля — резервные дни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А вам — водки и голодовку!»: после беседы психотерапевта с подростками в сельской школе в Коми зреет скандал

Врач рекомендует детям нетрадиционные методы лечения (подробности)