Юго-западный ветер принес в Коми летнее тепло

Фото: Марина Залесская

На территории Коми 12 мая синоптики обещают переменную облачность и кратковременный дождь местами. Ночью в отдельных районах туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем местами – порывами до 14 м/с.

Температура ночью +6...+11, днем +20...+25, местами +14...+19, на крайнем северо-востоке ночью -3...+2, днем +6...+11°С.

В Сыктывкаре 12 мая будет переменная облачность без существенный осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +7...+9, днем +23...+25°С., сообщает Коми ЦГМС.

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