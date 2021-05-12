В Коми разрешили проводить любые спортивные мероприятия

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С 12 мая на территории Коми разрешено проводить любые спортивные мероприятия при строгом соблюдении противоэпидемических условий. 11 мая глава республики внёс ряд изменений в Указ о введении режима повышенной готовности.

Проведение спортивных мероприятий разрешено при соблюдении двух условий.

Во-первых, организаторы должны выполнять установленные законодательством требования, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий.

Во-вторых, наличие у участников спортивных соревнований и тренировочных мероприятий, а также сопровождающих их лиц отрицательных результатов ПЦР-тестов, взятых не ранее чем за 3 дня до дня прибытия на территорию Республики Коми (для проживающих на территории Республики Коми – взятых не ранее чем за 3 дня до дня прибытия на место проведения таких спортивных соревнований и тренировочных мероприятий).

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