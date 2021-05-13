В Коми 923 пациента скончались в результате коронавируса

В Коми увеличилось число заболевших COVID-19 Фото: Архив "КП"

По данным на 11 часов 13 мая в Коми подтвердили 43 604 случая коронавирусной инфекции. Актуальную информацию о ситуации в регионе предоставили в оперативном штабе России.

За сутки COVID-19 был выявлен у 24 пациентов, за этот же период 23 человека закончили лечение.

Всего с момента начала пандемии выздоровели 42 326 граждан. За последние 24 часа был зарегистрирован один летальный исхода болезни. 923 человека – общее количество погибших от коронавируса в республике.

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